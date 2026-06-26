Visite commentée Dormir comme le soleil Adrien Vescovi Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Visite commentée Dormir comme le soleil Adrien Vescovi

Du 26/06 au 04/09/2026.

Les 26 et 30 juin à 11h

les 1er, 10, 15, 24, 28 et 29 juillet à 11h

les 7, 11, 12, 21, 25 et 26 août à 11h

le 4 septembre à 11h.

Du mardi 8 au mercredi 9 septembre 2026.

À 11h.

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026.

À 11h.

Du mardi 22 au mercredi 23 septembre 2026.

À 11h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-26 2026-09-08 2026-09-18 2026-09-22

Visite commentée autour de l’exposition Dormir comme le soleil d’Adrien Vescovi.

En compagnie d’une médiatrice culturelle, découvrez l’exposition Dormir comme le soleil d’Adrien Vescovi.



La visite débutera au cœur de la chapelle avant de se poursuivre le long des coursives, à la rencontre du travail de l’artiste, de ses techniques et des drapés monumentaux qui habillent le lieu. En faisant résonner art contemporain et histoire, ce parcours vous mènera également à la découverte de la Vieille Charité et de son passé singulier de sa conception au XVIIe siècle par l’architecte Pierre Puget pour l’hébergement des pauvres et des mendiants de Marseille, jusqu’à sa restauration.



• Tout public

• Durée 1h30

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour of Adrien Vescovi’s Dormir comme le soleil exhibition.

L’événement Visite commentée Dormir comme le soleil Adrien Vescovi Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Ville de Marseille