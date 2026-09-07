Visite commentée du camp de Gurs, Camp de Gurs, Gurs

Informations pratiques

Visite commentée du camp de Gurs Dimanche 20 septembre, 15h00 Camp de Gurs Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation. Rendez-vous au pavillon d’accueil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du camp de Gurs à travers une visite guidée gratuite, complétée par la projection d’un diaporama dans une baraque du camp.

La visite est assurée par les bénévoles de l’association « Terres de mémoire(s) et de luttes ».

Camp de Gurs Mémorial du camp de Gurs, 64190 Gurs Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 39 99 99 http://oloron-ste-marie.fr Le camp de Gurs se situe entre les communes de Gurs, Dognen et Préchacq-Josbaig, sur une lande. Il fut construit en mars-avril 1939 pour héberger les républicains espagnols et les volontaires des brigades internationales. Au moment du conflit franco-allemand, Gurs devient un camp d’internement.

Découverte de l’histoire du camp de Gurs au travers d’une visite guidée gratuite et la projection d’un diaporama dans la baraque du camp assurées par les bénévoles de l’association « Terres de et de…

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