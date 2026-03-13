Visite commentée du centre historique de Pélissanne Parc Roux de Brignoles Pélissanne

Visite commentée du centre historique de Pélissanne

Mardi 16 juin 2026 de 18h à 19h.

Mardi 4 août 2026 de 18h à 19h.

Mardi 15 septembre 2026 de 18h à 19h. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-06-16 2026-08-04 2026-09-15

Laissez-vous tenter par une visite commentée qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir le centre de Pélissanne et son histoire !

A l’heure où le soleil entame sa descente dans le ciel et où la température devient un peu plus clémente, laissez-vous guider à travers les rues du centre de Pélissanne histoire du village, principaux monuments, grands évènements seront évoqués pour mieux comprendre la ville qu’elle est devenue. .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

The tourist office offers a guided tour to discover the historic center of Pélissanne, typical village of Provence !

L’événement Visite commentée du centre historique de Pélissanne Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Massif des Costes