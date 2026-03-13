Visite commentée du centre historique de Pélissanne Parc Roux de Brignoles Pélissanne
Visite commentée du centre historique de Pélissanne Parc Roux de Brignoles Pélissanne mardi 16 juin 2026.
Visite commentée du centre historique de Pélissanne
Mardi 16 juin 2026 de 18h à 19h.
Mardi 4 août 2026 de 18h à 19h.
Mardi 15 septembre 2026 de 18h à 19h. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-08-04 19:00:00
Date(s) :
2026-06-16 2026-08-04 2026-09-15
Laissez-vous tenter par une visite commentée qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir le centre de Pélissanne et son histoire !
A l’heure où le soleil entame sa descente dans le ciel et où la température devient un peu plus clémente, laissez-vous guider à travers les rues du centre de Pélissanne histoire du village, principaux monuments, grands évènements seront évoqués pour mieux comprendre la ville qu’elle est devenue. .
Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
The tourist office offers a guided tour to discover the historic center of Pélissanne, typical village of Provence !
L’événement Visite commentée du centre historique de Pélissanne Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Massif des Costes