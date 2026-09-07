Visite commentée du château Cruzeau, Chateau Cruzeau, Libourne

Informations pratiques

Visite commentée du château Cruzeau 19 et 20 septembre Chateau Cruzeau Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Château Cruzeau vous invite à découvrir un domaine familial de Saint-Émilion Grand Cru, où chaque génération fait vivre un savoir-faire, une passion et un terroir.

Entrez dans les coulisses de la propriété, parcourez les vignes et le chai, échangez avec ceux qui élaborent le vin, puis prolongez la découverte autour d’une dégustation.

Chateau Cruzeau 152 avenue de l’épinette 33500 libourne Libourne 33500 L’Épinette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-cruzeau.fr »}] Château Cruzeau, domaine viticole

Le Château Cruzeau vous invite à découvrir un domaine familial de Saint-Émilion Grand Cru, où chaque génération fait vivre un savoir-faire, une passion et un terroir.

©chateau cruzeau