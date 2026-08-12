Informations pratiques

Dompierre-les-Églises

Visite commentée du Château de Dompierre

Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les visiteurs peuvent profiter d’une visite guidée d’un château historique du XVIIe siècle et de son domaine, découvrant non seulement le majestueux bâtiment principal, mais aussi les dépendances souvent négligées qui rythmaient autrefois la vie quotidienne. Au fil de la visite, ils découvriront des éléments architecturaux d’origine, une histoire fascinante et les anecdotes liées à chaque espace. La visite est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire, à l’architecture et au patrimoine. Après la visite, les participants sont invités à se détendre, à poser des questions et à déguster une collation dans le cadre historique exceptionnel du château. Réservation obligatoire .

Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 34 73 41 contact@chateau-de-dompierre.com

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English : Visite commentée du Château de Dompierre

L’événement Visite commentée du Château de Dompierre Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-08-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin