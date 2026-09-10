Visite commentée du château de La Faye, Château de la Faye, Auriac-du-Périgord

Informations pratiques

Visite commentée du château de La Faye 19 et 20 septembre Château de la Faye Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visites commentées en français et en anglais, d’une durée d’environ 20 minutes, par groupes de 20 personnes constitués au fil des arrivées.

Château de la Faye Château de la Faye, 24290 Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord 24290 Le Defeix Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 51 86 12 Le château de La Faye a été construit au XIIIe siècle à partir d’une ancienne tour de guet du système de défense de la châtellenie de Montignac, mis au point par Alphonse de Poitiers.

Ce « donjon » fut accosté au XIVe et au XVe siècle de deux tours massives qui ont fait de La Faye, pendant la guerre de Cent Ans une maison forte importante. L’ensemble forme la façade Sud du château actuel. Un escalier à vis, dans la cour intérieure, relie ces bâtiments entre eux.

Au XVIe siècle, le château est complété sur le côté nord par le bâtiment dit « Les galeries » formant ainsi un quadrilatère autour d’une cour très étroite. La façade Est est alors embellie d’une tour qui abrite un second escalier à vis, plus large et qui donne accès aux galeries aménagées en bâtiment d’habitation.

Le château connaît, à partir de 1756, une période de quasi-abandon et il est vendu comme bien national à la Révolution. À l’état de ruine, il est restauré à partir de 1870.

Lui sont alors associées deux tours d’angle, nord-est et sud-est tandis que disparaît la chapelle du XVIe siècle attenante au château.

Visistes commentées en anglais et en français d’environ 20 minutes par groupes de 20 personnes constitués au fil des arrivées

©Jamie