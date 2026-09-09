Visite commentée du Château de La Grandville, Château de la Grandville – Brandivy, Pluvigner
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Grandville - Brandivy · Pluvigner
Informations pratiques
Visite commentée du Château de La Grandville 19 et 20 septembre Château de la Grandville – Brandivy Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Château de La Grandville, qui appartient à la même famille depuis 500 ans, présente une architecture remarquable, fruit de l’évolution des bâtiments à travers les siècles : on peut distinguer des éléments de façade allant du XVIe au XXe siècle.
Le Château est inscrit au titre des monuments historiques depuis 2022 et s’est ouvert à la visite récemment.
Visite extérieure.
Le Château de La Grandville est également l’une des étapes duCircuit du patrimoinede la commune de Brandivy.
Château de la Grandville – Brandivy Grandville, 56330 Brandivy Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne https://www.brandivy.fr/histoire-patrimoine-c1.html L’origine de la construction peut être située autour de 1500, époque à laquelle la seigneurie appartient à la famille de Gouyon de la Grandville. Le château fut entièrement remanié à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, avec notamment la construction de l’aile en retour nord-ouest, la recomposition de la façade sud et la redistribution des intérieurs.
Le Château de La Grandville appartient à la même famille depuis 500 ans.
© Barrat xyz – Histoire de ! par René Barrat, Bretagne
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