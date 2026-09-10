Visite commentée du Château de Lantilly et de son circuit hydraulique ISMH, Château de Lantilly, Cervon

Informations pratiques

Visite commentée du Château de Lantilly et de son circuit hydraulique ISMH 19 et 20 septembre Château de Lantilly Nièvre

5€ à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Lantilly est une bâtisse construite sur le site d’une ancienne villa gallo-romaine appelée Lentuli Villae du nom de famille de son propriétaire Lentulus, issu du Gentilice Cornelie, une des plus anciennes et plus renommées maisons de Rome où figuraient Scipio, Sylla, Cethegus et Cinna.

Situé aux limites du Nivernais et du Comté de Château-Chinon, ce château était une forteresse qui contrôlait et gardait la route médiévale qui franchissait le Morvan depuis Corbigny.

Sur la rive droite de l’Anguison, cette forteresse était flanquée de six tours et d’une double enceinte de fossés avec pont-levis, entourant la haute-cour, la basse-cour et le donjon.

Haute, Moyenne et Basse Justice composaient cette Seigneurie.

Au XIVème siècle, Lantilly était habité par la famille Grimaut.

Dame Pernelle Grimaut, veuve de Guyot Grimaut, et son fils Guy, vivaient à Lantilly entre 1320 et 1327. Guy Grimaut, chevalier de Lantilly, était alors le favori en titre du Comte Louis II de Nevers, comte de Flandres. On raconte que Dame Pernelle…la suite vous sera contée lors de votre visite de l’intérieur du château animée par la fresque murale…

Le circuit hydraulique du tour des douves du château est une partie intrinsèque de son histoire que vous pourrez découvrir à travers une balade culturelle et pédagogique évoquée par des panneaux explicatifs.

Ces journées seront ouvertes non stop pour vous permettre de vous restaurer et de vous régaler avec les crêpes de nos amis professionnels de la crêperie So’crêpes à Autun (Augustodunum), un point restauration avec plat traditionnel et frites, buvette et profiter de l’atmosphère du lieu agrémenté d’animations, d’ateliers, d’expositions… ainsi que le conte de la légende de Dame Pernelle et l’histoire de Nicolas de Razout.

Ces journées se dérouleront sous la bienveillance de la fondation du patrimoine que vous êtes invités à rencontrer.

Château de Lantilly Rue du Colombier, 58800 Cervon Cervon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 20 01 22 http://www.chateau-lantilly.fr route D 977 bis – ou D 285 | Gare de Corbigny.

Le château de Lantilly est une bâtisse construite sur le site d’une ancienne villa gallo-romaine appelée Lentuli Villae du nom de famille de son propriétaire Lentulus, issu du Gentilice Cornelie, une…

©CASTEL LANTILLY JP