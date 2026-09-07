Visite de l’église Saint Barthélemy, Église Saint-Bathélémy, Cervon

Informations pratiques

Visite de l’église Saint Barthélemy Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Bathélémy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’église Saint Barthélemy se dresse au sommet du village et accueille le visiteur aux portes du Morvan.

C’est sur les vestiges d’un monastère créé par Saint Eptade, ermite du VIè siécle, qu’elle a été construite par des moines bénédictins. Le tympan du porche occidental avec son magnifique Christ en mandorle, classé en 1908, date de cette époque. Celui-ci est cité par Malraux comme « l’un des plus authentiques témoignages de l’art roman » et présente des similitudes avec celui de la basilique de Vézelay et de la cathédrale d’Autun.

Vous pourrez aussi découvrir dans cette église au plan en croix latine de belles stalles de Sauvageot, une Pietà classée et un rare ex-voto de la guerre 14-18. Sa nef à trois vaisseaux est flanquée de chapelles latérales rattachées aux seigneurs du village.

Cette église, maintes fois remaniée au cours du temps, a été assainie et restaurée grâce à des travaux réalisés en 2024 et 2025.

La municipalité et l’association Cervon Patrimoine vous accueilleront pour une découverte de ce lieu chargé d’histoire.

Église Saint-Bathélémy Le Bourg, 58800 Cervon, France Cervon 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386201194 https://www.p-stfa.com/cervon-eglise-saint-barthelemy Construite aux XIe et XIIe siècles par des moines bénédictins à l’emplacement d’un édifice plus ancien, le bâtiment voit ses voûtes reconstruites au XIXe siècle et se trouve doté d’un clocher moderne. Placée aujourd’hui sous le vocable de Saint Barthélémy, l’église a d’abord porté le nom de Saint Augustin avant de devenir la collégiale Saint Eptade, du nom d’un ermite du VIe siècle qui aurait préféré le calme de Cervon à la vie épiscopale à laquelle on le destinait alors.

Le clocher-porche a conservé son beau portail roman, classé au titre des monuments historiques en 1908. Parking.

L’église Saint Barthélemy se dresse au sommet du village et accueille le visiteur aux portes du Morvan.

C Sauvat