Visite commentée du cimetière, Cimetière, Lutzelhouse

Informations pratiques

Visite commentée du cimetière Samedi 19 septembre, 15h00 Cimetière Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite commentée du cimetière de Lutzelhouse, son historique, les tombes remarquables.

Cimetière Rue de la Paix 67130 Lutzelhouse Lutzelhouse 67130 Bas-Rhin Grand Est Cimetière situé au nord du village, non loin d’un petit cimetière réservé aux protestants. Il est de plan rectangulaire, entouré d’un mur en maçonnerie, avec une porte centrale, dans l’axe de la croix et de la chapelle funéraire située au fond.

Visite commentée du cimetière de Lutzelhouse, son historique, les tombes remarquables.