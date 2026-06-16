Visite commentée du cimetière et de l’église Saint-Vougay
Visite commentée du cimetière et de l’église Saint-Vougay samedi 18 juillet 2026.
Saint-Vougay
Visite commentée du cimetière et de l’église
Église Saint-Vougay Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Visite commentée du cimetière et de l’église, par Jean-Claude Abgrall, Bénévole de Pays.
Rendez-vous devant l’église.
Durée 1h.
Gratuit, sans inscription. .
Église Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 6 63 52 83 53
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English :
L’événement Visite commentée du cimetière et de l’église Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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