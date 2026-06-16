Visite commentée du cimetière et de l’église Saint-Vougay samedi 18 juillet 2026.

Saint-Vougay

Visite commentée du cimetière et de l’église

Église Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Visite commentée du cimetière et de l’église, par Jean-Claude Abgrall, Bénévole de Pays.

Rendez-vous devant l’église.

Durée 1h.

Gratuit, sans inscription. .

Église Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 6 63 52 83 53

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English :

L’événement Visite commentée du cimetière et de l’église Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX