L’été à Kerjean Soirée Renaissance au château Kerjean Saint-Vougay

Saint-Vougay

L’été à Kerjean Soirée Renaissance au château

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-29 22:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27

Cet été vivez une soirée hors du temps au château de Kerjean.

Quand le soleil d’été caresse les pierres, l’histoire s’éveille et la fête commence.

Le temps de soirées exceptionnelles, le château ouvre ses portes et vibre au rythme des musiciens et des danseurs, faisant revivre l’élégance et la convivialité de la Renaissance.

Flânez librement dans les pièces du château, puis laissez-vous surprendre par les performances artistiques dans la cour d’honneur et plongez dans l’atmosphère d’un autre siècle.

Envie de participer ? Une initiation aux danses Renaissance invite petits et grands à entrer dans la ronde, guidés par les artistes.

À la tombée de la nuit, la magie s’intensifie avec Ben cracheur de feu qui embrase la cour.

Pour clôturer cette soirée inoubliable, la façade devient le théâtre d’une projection son et lumière mêlant images et musique.

Une petite restauration sera proposée pour prolonger le plaisir et savourer pleinement cette parenthèse estivale.

L’Été à Kerjean, c’est une invitation à célébrer le patrimoine, les arts et la convivialité dans un cadre d’exception.

Sur réservation en ligne (obligatoire).

Horaires Du 21/07 au 27/08 les mardis, mercredis et jeudis, ouverture 20h Projection à 22h30.

Durée 2h30 (visite du château, restauration sur place, musiques, cracheur de feu et nouveau son & lumière). Fermeture à la fin du son et lumière.

Restauration Food truck pour des repas salés froids et la boutique du château pour des desserts sucrés. .

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

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L’événement L’été à Kerjean Soirée Renaissance au château Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX