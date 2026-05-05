L’archéologie des jardins, Château de Kerjean, Saint-Vougay

L’archéologie des jardins Dimanche 14 juin, 16h00 Château de Kerjean Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Intervention de Anne Allimant-Verdillon, archéologue, sur l’archéologie des jardins. Plus d’informations à venir.

Château de Kerjean Kerjean, 29440 Saint-Vougay Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne 02 98 69 93 69 https://www.cdp29.fr/fr/presentation-kerjean-le-chateau-de-kerjean « Ladite maison et Château de Kerjean est de si belle et si magnifique structure qu’elle serait digne de notre recueil et séjour si nos affaires nous y appelaient » Louis XIII.

Un château RenaissanceVers 1570, en plein « Âge d’Or » de la Bretagne, les seigneurs de Kerjean entament un gigantesque chantier. Ils édifient, à la place de l’ancien manoir, un château surpassant les plus belles demeures de la région.Aujourd’hui, Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares, en accès libre toute l’année. Passés les puissants remparts de Kerjean puis le portail d’honneur, le visiteur découvre l’étonnante façade aveugle du logis, qui en dit long sur les guerres et les vicissitudes traversées au fil des siècles.En parcourant les 25 salles ouvertes à la visite, on découvre l’histoire du château grâce à des multimédias surprenants (Voir plus bas). À voir absolument : la chapelle, la cuisine et la remarquable collection de mobilier régional. Le circuit comprend la visite de l’exposition qui prend place dans le logis du château.Des multimédias pour découvrir les riches heures de Kerjean !Un bijou d’architecture Renaissance

En plein âge d’or de la Bretagne à la fin du 16e siècle, la famille Barbier édifie un château qui surpasse les plus belles demeures de la région. Construit pour impressionner et mettre en scène la puissance de cette riche famille en pleine ascension sociale, le Château de Kerjean s’inspire des modèles dits « à la française » tout en s’adaptant au style régional. Il en résulte un bijou d’architecture Renaissance avec ses décors raffinés, son portail d’honneur avec terrasse sur arcades et son élégant puits délicatement posé dans la cour.

Le Château de Kerjean répond également à un impérieux besoin de protection à l’époque des troubles liés aux guerres de la Ligue. Il est donc entouré d’une exceptionnelle enceinte fortifiée de plus de 10 mètres d’épaisseur, doublée de profonds fossés.

Avec son parc arboré de 20 hectares, cet ensemble présente de multiples facettes toujours à redécouvrir au cours d’animations, de visites ou de promenades. | Parking

Un grand parking à 300m au sud du château

| Comment venir ?

Prendre la RN 12 Brest > Morlaix puis sortie Landivisiau ouest / Bodilis / Plouescat / Cléder, suivre le panneau « Château de Kerjean ».

Intervention de Anne Allimant-Verdillon, archéologue, sur l’archéologie des jardins. Plus d’informations à venir.

©Daniel Lefebvre