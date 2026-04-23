Journées de l’archéologie #2026 Kerjean Saint-Vougay

Saint-Vougay

Journées de l’archéologie #2026

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Nouvelle édition des Journées européennes de l’archéologie, et une nouvelle fois le Château de Kerjean participe à ce rendez-vous qui vise à faire découvrir au public, les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline.

Le Château de Kerjean a en réalité une histoire qui trouve ses racines bien avant la Renaissance et la construction du monument que nous connaissons aujourd’hui. Alors, passionnés d’histoire ou simples curieux, nous vous accueillerons pour vous dévoiler les coulisses de ce beau patrimoine et de la recherche archéologique.

Programme détaillé à venir. .

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

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English :

L’événement Journées de l’archéologie #2026 Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX