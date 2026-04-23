Le grand Fest-Noz #2026 Kerjean Saint-Vougay

Saint-Vougay

Le grand Fest-Noz #2026

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 01:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Grand fest-noz de Kerjean revient cette année le deuxième samedi de juin, pour tous les amateurs, passionnés et curieux de danses bretonnes. Avec un plateau de haute qualité rassemblant les meilleurs interprètes du moment, l’événement est devenu un incontournable des musiques bretonnes en Nord-Finistère.

Le cadre exceptionnel du Château de Kerjean et la mise en lumière de la cour intérieure donnent à ce fest-noz un cachet unique. Le public ne s’y trompe pas, à chaque édition des centaines de personnes viennent fouler l’indispensable plancher installé pour l’occasion.

Dans une ambiance festive et gourmande, l’engouement pour les gavottes, plinn, laridés et autres ronds de Saint-Vincent démontrent encore la vivacité et la modernité du fest-noz aujourd’hui ! .

Kerjean Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

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English :

L’événement Le grand Fest-Noz #2026 Saint-Vougay a été mis à jour le 2026-04-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX