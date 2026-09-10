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Visite commentée du Lavoir Numérique – Ancien lavoir-bains douches de Gentilly, Le Lavoir Numérique, Gentilly

samedi 19 septembre 2026 · Le Lavoir Numérique · Gentilly

Visite commentée du Lavoir Numérique – Ancien lavoir-bains douches de Gentilly, Le Lavoir Numérique, Gentilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Lavoir Numérique
Adresse
Rue de Freiberg, 94250 Gentilly, France
Ville
94250 Gentilly
Département
Val-de-Marne
Tarif
15 personnes

Visite commentée du Lavoir Numérique – Ancien lavoir-bains douches de Gentilly Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Le Lavoir Numérique Val-de-Marne

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine au lavoir numérique le samedi 19 septembre
L’occasion de (re)découvrir le Lavoir Numérique sous un nouvel angle : celui de son histoire, en tant qu’ancien lavoir-bains douches de Gentilly. Deux visites commentées des espaces sont proposées par Michaël Houlette (directeur de la Maison Doisneau et du Lavoir Numérique) soit à 14h30, soit à 16h.
Sur réservation (limitée à 15 personnes) : lavoirnumerique.fr

Le Lavoir Numérique Rue de Freiberg, 94250 Gentilly, France Gentilly 94250 Paris 13e Arrondissement Val-de-Marne Île-de-France 0149089163 https://lavoirnumerique.grandorlyseinebievre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lavoirnumerique.grandorlyseinebievre.fr/ »}] RER B Gentilly (20 min. depuis Châtelet). M14 Hôpital Bicêtre. BUS 57 Division Leclerc – Médiathèque (10 min. depuis Place d’Italie). BUS 125 Gautherot – Carrefour Mazagran. T3a Stade Charléty. Vélib n°13027 – n°42504. Valouette (réseau de bus gratuit) ligne v5.
Visite commentée par le directeur de la Maison Doisneau et du Lavoir Numérique

© DR

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