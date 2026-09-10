Visite commentée du Lavoir Numérique – Ancien lavoir-bains douches de Gentilly, Le Lavoir Numérique, Gentilly

Informations pratiques

Visite commentée du Lavoir Numérique – Ancien lavoir-bains douches de Gentilly Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Le Lavoir Numérique Val-de-Marne

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine au lavoir numérique le samedi 19 septembre

L’occasion de (re)découvrir le Lavoir Numérique sous un nouvel angle : celui de son histoire, en tant qu’ancien lavoir-bains douches de Gentilly. Deux visites commentées des espaces sont proposées par Michaël Houlette (directeur de la Maison Doisneau et du Lavoir Numérique) soit à 14h30, soit à 16h.

Sur réservation (limitée à 15 personnes) : lavoirnumerique.fr

Le Lavoir Numérique Rue de Freiberg, 94250 Gentilly, France Gentilly 94250 Paris 13e Arrondissement Val-de-Marne Île-de-France 0149089163 https://lavoirnumerique.grandorlyseinebievre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://lavoirnumerique.grandorlyseinebievre.fr/ »}] RER B Gentilly (20 min. depuis Châtelet). M14 Hôpital Bicêtre. BUS 57 Division Leclerc – Médiathèque (10 min. depuis Place d’Italie). BUS 125 Gautherot – Carrefour Mazagran. T3a Stade Charléty. Vélib n°13027 – n°42504. Valouette (réseau de bus gratuit) ligne v5.

Visite commentée par le directeur de la Maison Doisneau et du Lavoir Numérique

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