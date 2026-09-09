Visite commentée du Manoir de la Gaptière, Manoir de la Gaptière, Saint-Brieuc-de-Mauron

Informations pratiques

Visite commentée du Manoir de la Gaptière 19 et 20 septembre Manoir de la Gaptière Morbihan

Pour plus de cohérence, les visites qui durent 1 heure, commenceront à chaque heure pleine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez La Gaptière : une petite malouinière au milieu des terres !

Venez découvrir ce manoir, sa riche histoire, ses vestiges moyennageux (douves , pavages, pierres sculptées…), ses dépendances, sa chapelle et le rez-de chaussée du manoir.

Tuniques armoriées et épées de bois en prêt pour les jeunes enfants.

Manoir de la Gaptière Manoir de la Gaptière 56430 Saint-Brieuc-de-Mauron Saint-Brieuc-de-Mauron 56430 Morbihan Bretagne 06 81 71 25 85 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA56002050 Bâti en 1817 dans le style des Malouinières de la région de Saint Malo, le manoir actuel a été édifié sur l’emplacement d’un château-fort du XV° siècle. Stationnement prévu et fléché. Accès possible, au plus près, en véhicule, pour personnes âgées ou handicapées.

Découvrez La Gaptière : une petite malouinière au milieu des terres !

©manoirgaptiere@gmail.com