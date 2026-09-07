Visite commentée du Moulin de Salles, Moulin de Salles, Tocane-Saint-Apre

Informations pratiques

Visite commentée du Moulin de Salles 19 et 20 septembre Moulin de Salles Dordogne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le moulin de Salles sera ouvert à la visite le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026, de 15h à 18h.

Des visites commentées seront proposées à 15h, 16h et 17h pour découvrir l’histoire du moulin et ses différents appareillages.

Au premier étage, une exposition de photographies animalières et de tableaux complétera la visite.

Crêpes et buvette seront proposées les deux après-midi.

Moulin de Salles Moulin de Salles 823, route de Salles, 24350 Tocane Saint Apre Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 11 70 33 27 https://moulindesalles.fr/ https://www.instagram.com/moulin_de_salles/?hl=fr Le premier moulin daterait du XIIe siècle, puisqu’il est cité dès 1187 dans le Cartulaire de Chancelade ! Entre 1222 et 1232, Itier de la Brande et son fils étaient co-propriétaires avec les Saint-Astier !

Il y a eu successivement deux moulins de Salles installés sur la Dronne. Le moulin à blé puis à huile, le moulin de Salles voit se succéder plusieurs générations de meuniers connus jusqu’au XVIIIe siècle, grâce aux registres paroissiaux. Il ne reste aucun vestige du premier moulin hormis quelques pierres de fondation.

En 1855, le 26 février, commencent d’importants travaux de construction de nouveaux bâtiments. C’est le Marquis de Fayolle, alors propriétaire des lieux, qui décide cette construction signée en 1863 ! Ce nouveau moulin de Salles, en barrage, est haut d’un étage surmonté de combles, et coiffé d’un toit à deux pans recouvert de tuiles creuses.

Le projet actuel de rénovation du moulin comprend d’abord des travaux de préservation puis des travaux de réfection pour qu’il retrouve ses activités traditionnelles de de farine et huile de noix. Il possède tous ses appareillages et les visites proposées permettent de comprendre le fonctionnement et la vie de ce moulin. Accès en voiture et parking sur place.

Le moulin de Salles sera ouvert à la visite samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 de 15h à 18h. Des visites commentées seront proposées à 15h, 16h et 17h sur son histoire et ses appareillages.

©sylvie bérardi