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Visite commentée du moulin de Vignasse après le repas, Moulin de Vignasse, Loze

dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de Vignasse · Loze

Visite commentée du moulin de Vignasse après le repas, Moulin de Vignasse, Loze

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de Vignasse
Adresse
Route des Moulins, 82160 Loze
Ville
82160 Loze
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite commentée du moulin de Vignasse après le repas Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin de Vignasse Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite du moulin de Vignasse, sur la Bonnette, de 14h à 16h.

Moulin de Vignasse Route des Moulins, 82160 Loze Loze 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 07 60 22 12
Visite du moulin de Vignasse sur la Bonnette de 14h à 16h

Pierre BRENNETOT©

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