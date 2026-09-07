Visite commentée du moulin de Vignasse après le repas, Moulin de Vignasse, Loze

Informations pratiques

Visite commentée du moulin de Vignasse après le repas Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin de Vignasse Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite du moulin de Vignasse, sur la Bonnette, de 14h à 16h.

Moulin de Vignasse Route des Moulins, 82160 Loze Loze 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 07 60 22 12

Visite du moulin de Vignasse sur la Bonnette de 14h à 16h

Pierre BRENNETOT©