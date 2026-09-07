AGENDA · Loze
Visite commentée du moulin de Vignasse après le repas, Moulin de Vignasse, Loze
dimanche 20 septembre 2026 · Moulin de Vignasse · Loze
Informations pratiques
Visite commentée du moulin de Vignasse après le repas Dimanche 20 septembre, 14h00 Moulin de Vignasse Tarn-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite du moulin de Vignasse, sur la Bonnette, de 14h à 16h.
Moulin de Vignasse Route des Moulins, 82160 Loze Loze 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 07 60 22 12
Visite du moulin de Vignasse sur la Bonnette de 14h à 16h
Pierre BRENNETOT©
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