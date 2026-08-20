Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale, Musée d’Art et d’Histoire locale, Montluel
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art et d'Histoire locale · Montluel
Informations pratiques
Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire locale Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Trois étages d’expositions présentés sous forme de scènes thématiques vous permettront de découvrir la vie d’autrefois : cuisine, lessive, repassage, couture, école, petits métiers, travaux de la terre et de la vigne, vie religieuse à Montluel…
En plus d’un bel ensemble de meubles, d’outils et de costumes, une importante collection de cartes postales anciennes vient enrichir ce petit musée – véritable trésor et souvenir de l’histoire du village et de la vie rurale au début du XXème siècle.
Musée d’Art et d’Histoire locale 4 rue du marché, 01120 Montluel Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Trois étages d’expositions présentés sous forme de scènes thématiques vous permettront de découvrir la vie d’autrefois : cuisine, lessive, repassage, couture, école, petits métiers, travaux de la et …
© Laurence Danière
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