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Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale, Musée d’Art et d’Histoire locale, Montluel

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art et d'Histoire locale · Montluel

Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale, Musée d’Art et d’Histoire locale, Montluel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d'Art et d'Histoire locale
Adresse
4 rue du marché, 01120 Montluel
Ville
01120 Montluel
Département
Ain

Visite commentée du Musée d’Art et d’Histoire Locale 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire locale Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Trois étages d’expositions présentés sous forme de scènes thématiques vous permettront de découvrir la vie d’autrefois : cuisine, lessive, repassage, couture, école, petits métiers, travaux de la terre et de la vigne, vie religieuse à Montluel…
En plus d’un bel ensemble de meubles, d’outils et de costumes, une importante collection de cartes postales anciennes vient enrichir ce petit musée – véritable trésor et souvenir de l’histoire du village et de la vie rurale au début du XXème siècle.

Musée d’Art et d’Histoire locale 4 rue du marché, 01120 Montluel Montluel 01120 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Trois étages d’expositions présentés sous forme de scènes thématiques vous permettront de découvrir la vie d’autrefois : cuisine, lessive, repassage, couture, école, petits métiers, travaux de la et …

© Laurence Danière

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