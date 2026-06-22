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VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue

samedi 25 juillet 2026 · Serralongue

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Fontaine P. Tarich
Ville
66230 Serralongue
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Serralongue

VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE

Fontaine P. Tarich Serralongue Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Voyagez au cœur des traditions du Haut-Vallespir en admirant les maquettes animées du musée de Serralongue, avant de découvrir son église romane et le Conjurador du XIVᵉ siècle, unique en France.
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Fontaine P. Tarich Serralongue 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie   musee.serralongue@gmail.com

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English :

Take a journey into the heart of Haut-Vallespir’s traditions as you admire the animated models at the Serralongue Museum, before exploring its Romanesque church and the 14th-century Conjurador, the only one of its kind in France.

L’événement VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE, DU CONJURADOR ET DE L’ÉGLISE Serralongue a été mis à jour le 2026-06-22 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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