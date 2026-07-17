Visite commentée du musée Victor Aubert, Musée Victor Aubert, Maule

Informations pratiques

Visite commentée du musée Victor Aubert 19 et 20 septembre Musée Victor Aubert Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du musée municipal créé par Victor Aubert (archéologue local autodidacte) en 1938. Le musée qui a obtenu le label Musée de France est gèré par l’ACIME. Il vous propose ses riches collections de matériel archéologique et de nombreaux objets de la période gallo-romaine et du Moyen-Age mais aussi tout un étage consacré aux collections « Arts et traditions populaires » et aux origines du jumelage avec la ville écossaise de Carnoustie. Le musée occupe une partie d’un ancien prieuré bénédictin fondé en 1076. Il servit pendant la Grande Guerre d’hôpital militaire (ne manquez pas la visite du carré militaire au cimetière -voir la fiche Chapelle Saint-Jacques). La visite peut se poursuivre avec celle de la cave dimière (même adresse) et celle de l’église Saint-Nicolas toute proche.

Musée Victor Aubert 24 Rue Quincampoix, 78580 Maule, France Maule 78580 Yvelines Île-de-France 0130906149 https://museeaubertmaule.free.fr Vestiges d’un prieuré fondé en 1076 par les moines bénédictins de l’abbaye normande de Saint-Evroult. Il subsiste une cave dîmière (XIIIe siècle) et une charpente (XlVe siècle). SNCF depuis Paris Montparnasse A13 sortie Epône

Visite commentée

ACIME