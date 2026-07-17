Visite libre de la cave dîmière du prieuré de Maule, Musée Victor Aubert, Maule

Informations pratiques

Visite libre de la cave dîmière du prieuré de Maule 19 et 20 septembre Musée Victor Aubert Yvelines

Entrée libre. Accès difficile (escalier raide)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accès par le musée Victor Aubert (voir la fiche). Vous pourrez accéder à une salle souterraine, une des plus remarquables d’Ile-de-France ayant servi de cave dimîere aux moines du prieuré bénédiction fondé en 1076. La salle est datée du XIIIe siècle. On peut encore voir le départ d’une salle plus basse, aujourd’hui comblée.

Musée Victor Aubert 24 Rue Quincampoix, 78580 Maule, France Maule 78580 Yvelines Île-de-France 0130906149 https://museeaubertmaule.free.fr Vestiges d’un prieuré fondé en 1076 par les moines bénédictins de l’abbaye normande de Saint-Evroult. Il subsiste une cave dîmière (XIIIe siècle) et une charpente (XlVe siècle). SNCF depuis Paris Montparnasse A13 sortie Epône

Visite libre

Acime