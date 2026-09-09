Visite commentée du prieuré de Port l’Abbé, Prieuré de Port l’Abbé Etriché, Étriché

Informations pratiques

Visite commentée du prieuré de Port l’Abbé 19 et 20 septembre Prieuré de Port l’Abbé Etriché Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le prieuré des Augustins de la Roë fut fondé par l’évêque Rainaud de Martigné dans la première moitié du XIIe siècle. Le logis et la chapelle ont été édifiés en 1523 par l’abbé Guy Le Clerc, aumônier d’Anne de Bretagne. Présentation détaillée historique et architecturale de l’extérieur des bâtiments et de l’intérieur des deux chapelles (romane et renaissance).

Prieuré de Port l’Abbé Etriché 815 route de Daumeray Etriché Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le prieuré des Augustins de la Roë fut fondé par l’évêque Rainaud de Martigné dans la première moitié du XIIe siècle. Le logis et la chapelle ont été édifiés en 1523 par l’abbé Guy Le Clerc, aumônier…

Laura Bellanger