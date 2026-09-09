Visite libre de la chapelle du moulin d’Yvray, Etriché, Étriché

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du moulin d’Yvray 19 et 20 septembre Etriché Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis près de 10 ans, l’association « loisirs et animations du moulin d‘Yvray » organise une exposition dans la chapelle de son hameau lors des journées européennes du patrimoine. Cette année, les invités sont les participants de l’atelier J de Tiercé, qui exposeront leurs peintures, aux côtés de sculptures, photographies et enluminures présentées dans ce cadre chargé d’histoire.

Etriché Etriché Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Depuis près de 10 ans, l’association « loisirs et animations du moulin d‘Yvray » organise une exposition dans la chapelle de son hameau lors des journées européennes du patrimoine.

Laura Bellanger