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Visite libre de la chapelle du moulin d’Yvray, Etriché, Étriché

samedi 19 septembre 2026 · Etriché · Étriché

Visite libre de la chapelle du moulin d’Yvray, Etriché, Étriché

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Etriché
Adresse
Etriché
Ville
49330 Étriché
Département
Maine-et-Loire

Visite libre de la chapelle du moulin d’Yvray 19 et 20 septembre Etriché Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Depuis près de 10 ans, l’association « loisirs et animations du moulin d‘Yvray » organise une exposition dans la chapelle de son hameau lors des journées européennes du patrimoine. Cette année, les invités sont les participants de l’atelier J de Tiercé, qui exposeront leurs peintures, aux côtés de sculptures, photographies et enluminures présentées dans ce cadre chargé d’histoire.

Etriché Etriché Étriché 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Depuis près de 10 ans, l’association « loisirs et animations du moulin d‘Yvray » organise une exposition dans la chapelle de son hameau lors des journées européennes du patrimoine.

Laura Bellanger

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