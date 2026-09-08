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Visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine, Église romane, Frontenac

samedi 19 septembre 2026 · Église romane · Frontenac

Visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine, Église romane, Frontenac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église romane
Adresse
Route de Sainte Présentine 33760 Frontenac
Ville
33760 Frontenac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Limité à 50 personnes.

Visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine 19 et 20 septembre Église romane Gironde

Gratuit. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Église romane primitive en cours de sauvegarde et de restauration dans le cadre d’un projet architectural de mise en valeur.
Découvrez l’histoire de l’édifice, ses caractéristiques et les travaux engagés lors d’une visite commentée de 30 minutes.

Église romane Route de Sainte Présentine 33760 Frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0638382715 Cette église romane primitive fait actuellement l’objet d’un programme de sauvegarde et de restauration dans le cadre d’un projet architectural de mise en valeur. Témoignage remarquable du patrimoine religieux local, elle révèle les caractéristiques de l’architecture romane et les différentes étapes de son histoire.
Eglise romane primitive en cours de sauvegarde et de restauration dans le cadre d’un projet architectural de mise en valeur.

©Association Sainte Présentine

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