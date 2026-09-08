Visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine, Église romane, Frontenac

Informations pratiques

Visite commentée du site de sauvegarde et de restauration de Sainte Présentine 19 et 20 septembre Église romane Gironde

Gratuit. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Église romane primitive en cours de sauvegarde et de restauration dans le cadre d’un projet architectural de mise en valeur.

Découvrez l’histoire de l’édifice, ses caractéristiques et les travaux engagés lors d’une visite commentée de 30 minutes.

Église romane Route de Sainte Présentine 33760 Frontenac Frontenac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0638382715 Cette église romane primitive fait actuellement l’objet d’un programme de sauvegarde et de restauration dans le cadre d’un projet architectural de mise en valeur. Témoignage remarquable du patrimoine religieux local, elle révèle les caractéristiques de l’architecture romane et les différentes étapes de son histoire.

Eglise romane primitive en cours de sauvegarde et de restauration dans le cadre d’un projet architectural de mise en valeur.

©Association Sainte Présentine