Visite commentée du temple de Saint-Pargoire, Temple de Saint-Pargoire, Saint-Pargoire

Informations pratiques

Visite commentée du temple de Saint-Pargoire 19 et 20 septembre Temple de Saint-Pargoire Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez un temple protestant érigé en 1830 et découvrez l’histoire de l’implantation du protestantisme réformé en Cœur d’Hérault et dans les Hauts-Cantons.

Temple de Saint-Pargoire Avenue de la gare Saint-Pargoire, 34230 Saint-Pargoire Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie 06 18 48 17 06 https://centre-herault.epudf.org/ https://www.facebook.com/egliseprotestanteherault Le temple protestant, érigé en 1830, a récemment fait l’objet d’une rénovation. Nous vous offrons désormais l’opportunité de le découvrir lors d’une visite spéciale, au cours de laquelle nous mettrons en avant ses caractéristiques uniques propres aux temples protestants. Ce lieu sera exceptionnellement ouvert le samedi et le dimanche, de 14h à 18h. Parking au bout de la rue.

Visite d’un temple protestant érigé en 1830, Implantation du protestantisme réformé en Coeur d’Hérault et dans les Hauts Cantons

©Eglise protestante unie de France. Association cultuelle Coeur d’Hérault