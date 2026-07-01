Visite commentée du Temple protestant, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visite commentée du Temple protestant 19 et 20 septembre 15 bis place Edouard Normand à Nantes Loire-Atlantique

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Détruit lors des bombardements de 1943 , le temple de l’Eglise Protestante Unie de Loire Atlantique a été reconstruit par Victoire Durant-Gaslin , une des premières femmes architectes de Nantes . il a été inauguré en 1958.

15 bis place Edouard Normand à Nantes 15 bis Edouard Normand Nantes 44036 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 61 06 71 88 Détruit lors des bombardements de 1943, le temple de l’église réformée est reconstruit par Victoire Durand-Gasselin , une des premières femmes architectes de Nantes .Il est inauguré en 1958. proximité des lignes de Tram et présence de parking

Détruit lors des bombardements de 1943 , le temple de l’Eglise Protestante Unie de Loire Atlantique a été reconstruit par Victoire Durant-Gaslin , une des premières femmes architectes de Nantes . il…