Visite commentée du Temple protestant, 15 bis place Edouard Normand à Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · 15 bis place Edouard Normand à Nantes · Nantes
Informations pratiques
Visite commentée du Temple protestant 19 et 20 septembre 15 bis place Edouard Normand à Nantes Loire-Atlantique
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Détruit lors des bombardements de 1943 , le temple de l’Eglise Protestante Unie de Loire Atlantique a été reconstruit par Victoire Durant-Gaslin , une des premières femmes architectes de Nantes . il a été inauguré en 1958.
15 bis place Edouard Normand à Nantes 15 bis Edouard Normand Nantes 44036 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 61 06 71 88 Détruit lors des bombardements de 1943, le temple de l’église réformée est reconstruit par Victoire Durand-Gasselin , une des premières femmes architectes de Nantes .Il est inauguré en 1958. proximité des lignes de Tram et présence de parking
Détruit lors des bombardements de 1943 , le temple de l’Eglise Protestante Unie de Loire Atlantique a été reconstruit par Victoire Durant-Gaslin , une des premières femmes architectes de Nantes . il…
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