Visite commentée du Temple protestant, Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Visite commentée du Temple protestant 19 et 20 septembre Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de ce bâtiment historique, témoin de la grande époque thermale du site.

Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Avenue Prosper Nogues, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

Visite du bâtiment historique de la période des thermes.

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