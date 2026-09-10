AGENDA · Bagnères-de-Bigorre
Visite commentée du Temple protestant, Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre
samedi 19 septembre 2026 · Espace Emilien Frossard - Temple Protestant · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Visite commentée du Temple protestant 19 et 20 septembre Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Hautes-Pyrénées
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Partez à la découverte de ce bâtiment historique, témoin de la grande époque thermale du site.
Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Avenue Prosper Nogues, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
Visite du bâtiment historique de la période des thermes.
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