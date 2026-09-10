UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Visite commentée du Temple protestant, Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre

samedi 19 septembre 2026 · Espace Emilien Frossard - Temple Protestant · Bagnères-de-Bigorre

Visite commentée du Temple protestant, Espace Emilien Frossard – Temple Protestant, Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Emilien Frossard - Temple Protestant
Adresse
Avenue Prosper Nogues, 65200 Bagnères-de-Bigorre
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite commentée du Temple protestant 19 et 20 septembre Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de ce bâtiment historique, témoin de la grande époque thermale du site.

Espace Emilien Frossard – Temple Protestant Avenue Prosper Nogues, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
Visite du bâtiment historique de la période des thermes.

©

À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)