Visite commentée du théâtre de Brive, L’Empreinte – Théâtre de Brive, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite commentée du théâtre de Brive 19 et 20 septembre L’Empreinte – Théâtre de Brive Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites en continu du théâtre de Brive

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez dans l’univers des scènes de Brive et de Tulle, à la découverte de leur histoire, de leur fonctionnement actuel et des projets qui s’y inventent aujourd’hui.

L’équipe vous accueille pour vous faire découvrir les dessous du théâtre, ses coulisses et sa machinerie, au fil d’anecdotes et de secrets bien gardés.

Renseignements : https://www.sn-lempreinte.fr/

L’Empreinte – Théâtre de Brive Avenue De Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555221522 http://www.sn-lempreinte.fr [{« link »: « https://www.sn-lempreinte.fr/ »}] Les théâtres des Treize Arches à Brive et des Sept Collines à Tulle, ont uni leurs forces, leurs regards et leurs équipes pour devenir une scène nationale de programmation culturelle éclectique. Il s’agit d’un passeur de savoir et d’émotion, intégré à un grand territoire urbain et rural, pour devenir une respiration commune reliant des paradigmes riches de possibles. Au cœur de la programmation de L’Empreinte, vous trouverez de la danse, du théâtre, de la musiques, des conférences, des résidences d’artistes et un accompagnement à la création… Autant de missions confiées à cette nouvelle entité, pour toucher les esprits, éveiller et élever les consciences, troubler ses émotions, partager des expériences sensibles aux publics de toutes générations et toutes conditions. En quelque sorte, marquer les esprits corréziens de son… empreinte !

Visites en continu du théâtre de Brive

©Olivier Soulié