Visite commentée du trésor de la Cathédrale de Chartres, Cathédrale de Chartres, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale de Chartres · Chartres
Informations pratiques
Visite commentée du trésor de la Cathédrale de Chartres 19 et 20 septembre Cathédrale de Chartres Eure-et-Loir
Limitée à 15 personnes. Visite uniquement en français.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez gratuitement d’une visite commentée pour tout savoir sur l’histoire du Trésor de la cathédrale de Chartres ! Dans les pas d’un passionné, découvrez l’histoire des objets emblématiques de la collection : objets liturgiques (orfèvrerie, textiles, ex-voto), éléments du Portail royal et du jubé… qui n’auront plus de secrets pour vous.
Cathédrale de Chartres Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237215908 https://www.chartres-cathedrale.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2129763597840400608 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 37 21 22 07 »}, {« type »: « email », « value »: « cathedrale.chartres@monuments-nationaux.fr »}] Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez gratuitement d’une visite commentée pour tout savoir sur l’histoire du Trésor de la cathédrale de Chartres !
© Cyril Ananiguian – CMN
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