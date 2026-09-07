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Visite commentée du trésor de la Cathédrale de Chartres, Cathédrale de Chartres, Chartres

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale de Chartres · Chartres

Visite commentée du trésor de la Cathédrale de Chartres, Cathédrale de Chartres, Chartres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale de Chartres
Adresse
Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Limitée à 15 personnes. Visite uniquement en français.

Visite commentée du trésor de la Cathédrale de Chartres 19 et 20 septembre Cathédrale de Chartres Eure-et-Loir

Limitée à 15 personnes. Visite uniquement en français.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez gratuitement d’une visite commentée pour tout savoir sur l’histoire du Trésor de la cathédrale de Chartres ! Dans les pas d’un passionné, découvrez l’histoire des objets emblématiques de la collection : objets liturgiques (orfèvrerie, textiles, ex-voto), éléments du Portail royal et du jubé… qui n’auront plus de secrets pour vous.

Cathédrale de Chartres Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237215908 https://www.chartres-cathedrale.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2129763597840400608 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 37 21 22 07 »}, {« type »: « email », « value »: « cathedrale.chartres@monuments-nationaux.fr »}] Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez gratuitement d’une visite commentée pour tout savoir sur l’histoire du Trésor de la cathédrale de Chartres !

© Cyril Ananiguian – CMN

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