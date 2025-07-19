Visite commentée du Trésor de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Aire-sur-l’Adour
dimanche 20 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Jean-Baptiste · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Visite commentée du Trésor de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Landes
Gratuit. Réservation obligatoire – 25 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez le Trésor de la cathédrale lors d’une visite commentée menée par Vincent Matéos, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art des Landes.
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place de la cathédrale, 40800 Aire-sur-l’Adour, France Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 02 43 44 »}]
Visite commentée du Trésor de la cathédrale avec Vincent Matéos, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art des Landes.
©Mairie Aire-sur-l’Adour
À voir aussi à Aire-sur-l'Adour (Landes)
- Marché hebdomadaire du samedi Aire-sur-l’Adour 18 juillet 2026
- Marché hebdomadaire du mardi Aire-sur-l’Adour 21 juillet 2026
- Visite à 3 voix au coeur des arènes d’Aire sur Adour allées de l’adour Aire-sur-l’Adour 21 juillet 2026
- Visite des arènes Aire-sur-l’Adour 21 juillet 2026
- Musicothérapie Aire-sur-l’Adour 21 juillet 2026