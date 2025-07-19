Visite commentée du Trésor de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Visite commentée du Trésor de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Landes

Gratuit. Réservation obligatoire – 25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le Trésor de la cathédrale lors d’une visite commentée menée par Vincent Matéos, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art des Landes.

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place de la cathédrale, 40800 Aire-sur-l’Adour, France Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 02 43 44 »}]

Visite commentée du Trésor de la cathédrale avec Vincent Matéos, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art des Landes.

©Mairie Aire-sur-l’Adour