Visite commentée du tribunal judiciaire de Libourne, Tribunal judicaire, Libourne

Informations pratiques

Visite commentée du tribunal judiciaire de Libourne Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Tribunal judicaire Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite commentée à trois voix – 1 session le matin, 1 session l’après-midi

Lieu : Différentes salles du tribunal (salle des pas perdus, bureaux, salles d’audience)

Intervenants : Un magistrat ou un greffier, un avocat, et la directrice du musée des beaux arts

Description : Découverte des coulisses du tribunal à travers les regards croisés de professionnels du droit et du patrimoine. Les visiteurs pourront poser des questions et interagir avec les intervenants.

Tribunal judicaire 22 Rue Thiers, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 55 36 80. https://my.weezevent.com/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-commentee-du-tribunal-de-libourne-1?_gl=1*wmgahz*_gcl_au*MjM1MjEwNDAuMTc4NDI3NjcxMC45NTUzMDk3NzQuMTc4NDI3NjcxOS4xNzg0Mjc2NzIxLjIwODg4NTk4MzQuMTc4NDI3NjcxOS4xNzg0Mjc2NzIx*_ga*MTU3MDkzMjA0Ni4xNzg0Mjc2NzEw*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODQyNzY3MTAkbzEkZzEkdDE3ODQyNzY4NDEkajU4JGwwJGg2MjAwNTM2NzI. Centre ville avec transports, parkings à proximité et gratuit les week-end

Visite commentée à trois voix – 1 session le matin, 1 session l’après-midi

© Tribunal judiciaire de Libourne