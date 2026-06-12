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VISITE COMMENTEE DU VILLAGE Les Angles

VISITE COMMENTEE DU VILLAGE Les Angles

VISITE COMMENTEE DU VILLAGE Les Angles lundi 13 juillet 2026.

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Les Angles

VISITE COMMENTEE DU VILLAGE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-07-13 17:30:00

Date(s) :
2026-07-13

Découvrez l’histoire millénaire du vieux village des Angles avec Martine Boher, guide conférencière.
Rdv sur le parvis de la Mairie…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Discover the thousand-year history of the old village of Les Angles with Martine Boher, a certified tour guide.
Meet at the town hall plaza…

L’événement VISITE COMMENTEE DU VILLAGE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-12 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

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