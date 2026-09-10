Visite commentée du village médiéval restauré de Saint-Montan et de ses deux châteaux, Centre bourg, Saint-Montan

Informations pratiques

Visite commentée du village médiéval restauré de Saint-Montan et de ses deux châteaux 19 et 20 septembre Centre bourg Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite détaillée des maisons du village médiéval de Saint-Montan restaurées depuis maintenant 56 ans par l’association des Amis de Saint-Montan et 12.000 bénévoles.

– Visite détaillée des maisons du village médiéval de Saint-Montan restaurées incluant la salle des Coseigneurs et le nouveau musée.

– Présentation de l’histoire du village et de ces habitants illustres.

– Visite des deux châteaux du XIe siècle également restaurés par l’association.

– Visite additionnelle en anglais si plus de cinq participants.

Centre bourg Place du Poussiac 07220 Saint Montan Saint-Montan 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Village médiéval restauré de Saint-Montan Deux grands parkings à l’entrée du village

Visite détaillée des maisons du village médiéval de Saint-Montan restaurées depuis maintenant 56 ans par l’association des Amis de Saint-Montan et 12.000 bénévoles.

©Association des Amis de Saint Montan