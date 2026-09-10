Visite commentée d’un Hôtel particulier des XVIe et XVIIIe siècles, Hôtel Collenel, Neufchâteau

Informations pratiques

Visite commentée d’un Hôtel particulier des XVIe et XVIIIe siècles 19 et 20 septembre Hôtel Collenel Vosges

Une visite toutes les 20 minutes par groupe de 12 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Passez les portes d’une demeure privée des XVIe et XVIIIe siècles.

Accompagné par les propriétaires passionnés, plongez au cœur de l’histoire de la cité, lors d’une visite unique de l’Hôtel Collenel. Découvrez la seule demeure privée ouverte au public dans la ville, également inscrite au titre des Monuments Historiques. Parcourez deux siècles d’histoire à travers les bâtiments des XVIe et XVIIIe siècles, et laissez-vous séduire par une collection remarquable d’objets d’art lorrains.

Hôtel Collenel 3 rue Saint-Nicolas, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/hotels-particuliers/ L’Hôtel Collenel est un hôtel particulier construit au XVIe et au XVIIIe siècle : la maison a été construite par le baron de Bourlémont en 1537 ; il en subsiste cheminée, fenêtres et poutres d’origine.

Inscrit au titre des Monuments Historiques, l’Hôtel Collenel est la seule demeure privée visitable à Neufchâteau. Les deux bâtiments, l’un du XVIe siècle, entre cour et jardin, et l’autre du XVIIIe siècle, sur la Place, présentent une importante collection de meubles et d’objets d’art, spécifiquement lorrains, du XIIIème siècle au XXème siècle.

Après les ravages de la Guerre de Trente Ans, l’hôtel sur rue est reconstruit au début du XVIIIe siècle (1704 pour l’escalier hors-oeuvre), puis orné en 1748 de boiseries et de sa porte monumentale à décor animalier, par des membres de la famille Collenel, anoblie en 1702.

Passez les portes d’une demeure privée des XVIe et XVIIIe siècles.

© Pascal Joudrier