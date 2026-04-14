visite commentée d’un jardin pédagogique, le jardin d’André, Biziat

visite commentée d’un jardin pédagogique Vendredi 5 juin, 09h00 le jardin d’André Ain

gratuit, limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Visite du jardin puis ateliers de jardinage: semis,plantation,arrosage…..

le jardin d’André 2240 route de Rétissinge 01290 Biziat Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0678246329 [{« type »: « email », « value »: « catherin.andre@orange.fr »}] parkings le long de la route

Visite du jardin puis ateliers de jardinage: semis,plantation,arrosage…..

©Catherin André