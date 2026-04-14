visite libre d’un jardin à destination pédagogique primé par la SNHF, le jardin d’André, Biziat

visite libre d’un jardin à destination pédagogique primé par la SNHF 6 et 7 juin le jardin d’André Ain

gratuit , limité à 20 personnes en même temps

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre d’un jardin potager à destination pédagogique, jardin primé par la Société Nationale d’Horticulture de France et Jardiner Autrement en 2021, 2023, 2025

le jardin d’André 2240 route de Rétissinge 01290 Biziat Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0678246329 parkings le long de la route

Visite libre d’un jardin potager à destination pédagogique, jardin primé par la Société Nationale d’Horticulture de France et Jardiner Autrement en 2021, 2023, 2025

©Catherin André