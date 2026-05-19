Visite commentée Église d’Amareins sur les trace de l’art roman Francheleins
Visite commentée Église d’Amareins sur les trace de l’art roman Francheleins vendredi 10 juillet 2026.
Francheleins
Visite commentée Église d’Amareins sur les trace de l’art roman
Chemin des Primevères Amareins Francheleins Ain
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
La simplicité du plan de cette église romane (XIIè siècle) est tout à fait séduisant. La dernière restauration a rendu la charpente apparente et a révélé l’appareil des murs ; avec une magnifique table d’autel à l’intérieur.
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Chemin des Primevères Amareins Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
The simple layout of this Romanesque church (12th century) is quite appealing. The latest restoration work has exposed the roof timbers and revealed the wall structure, with a magnificent altar table inside.
L’événement Visite commentée Église d’Amareins sur les trace de l’art roman Francheleins a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre