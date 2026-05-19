Francheleins

Visite commentée Église d’Amareins sur les trace de l’art roman

Chemin des Primevères Amareins Francheleins Ain

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

La simplicité du plan de cette église romane (XIIè siècle) est tout à fait séduisant. La dernière restauration a rendu la charpente apparente et a révélé l’appareil des murs ; avec une magnifique table d’autel à l’intérieur.

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Chemin des Primevères Amareins Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

The simple layout of this Romanesque church (12th century) is quite appealing. The latest restoration work has exposed the roof timbers and revealed the wall structure, with a magnificent altar table inside.

L’événement Visite commentée Église d’Amareins sur les trace de l’art roman Francheleins a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre