Visite de la ferme de brebis, nourrissage, dégustation et atelier laine Les Brebis de Julien Francheleins

Francheleins

Visite de la ferme de brebis, nourrissage, dégustation et atelier laine

Les Brebis de Julien La Planche Francheleins Ain

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Visite et présentation de la ferme, explication du fonctionnement de l’élevage de brebis ainsi que la transformation du fromage. Nourrissage des poules, caresses aux animaux lapin, cochon, poussin, mouton… et dégustation de fromage.

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Les Brebis de Julien La Planche Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

Tour and presentation of the farm, explanation of how sheep are raised and how cheese is made. Feeding the chickens, petting the animals: rabbit, pig, chick, sheep… and cheese tasting.

L’événement Visite de la ferme de brebis, nourrissage, dégustation et atelier laine Francheleins a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre