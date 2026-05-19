Visite de la ferme de brebis, nourrissage, dégustation et atelier laine Les Brebis de Julien Francheleins
Visite de la ferme de brebis, nourrissage, dégustation et atelier laine Les Brebis de Julien Francheleins mercredi 8 juillet 2026.
Francheleins
Visite de la ferme de brebis, nourrissage, dégustation et atelier laine
Les Brebis de Julien La Planche Francheleins Ain
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29
Visite et présentation de la ferme, explication du fonctionnement de l’élevage de brebis ainsi que la transformation du fromage. Nourrissage des poules, caresses aux animaux lapin, cochon, poussin, mouton… et dégustation de fromage.
.
Les Brebis de Julien La Planche Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tour and presentation of the farm, explanation of how sheep are raised and how cheese is made. Feeding the chickens, petting the animals: rabbit, pig, chick, sheep… and cheese tasting.
L’événement Visite de la ferme de brebis, nourrissage, dégustation et atelier laine Francheleins a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Val de Saône Centre