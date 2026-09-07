Visite commentée : embarquement immédiat pour la patrimoine aéronautique, Musée Aeroscopia, Blagnac

Informations pratiques

Visite commentée : embarquement immédiat pour la patrimoine aéronautique 19 et 20 septembre Musée Aeroscopia Haute-Garonne

Visite guidée 25 places maximum, inscription uniquement sur place, et participation de 3.5€ par personne. Visite flash, sans inscription, sans jauge maximale, sans supplément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, aeroscopia vous ouvre gratuitement ses portes les 19 et 20 septembre 2026 et vous invite à découvrir bien plus que ses avions emblématiques.

Car derrière le Concorde, le Beluga, ou encore l’A380 se cache un patrimoine d’une incroyable richesse : photographies, documents, archives, objets, pièces techniques et témoignages racontent l’histoire de l’aéronautique autrement.

Venez échanger avec les membres de l’Académie de l’air et de l’espace, Ailes Anciennes Toulouse, Cap Avenir Concorde, Aérothèque, Spot Air, Virtu’Ailes, l’Armée de l’Air et de l’Espace, Aérocherche et d’autres acteurs du patrimoine aéronautique. Ils partageront avec vous des objets et des histoires parfois méconnus, qui permettent de porter un nouveau regard sur les collections.

Tout au long du week-end, des visites guidées d’une heure vous permettront également d’explorer le musée accompagné d’un médiateur. Et pour une découverte plus courte, embarquez pour des visites flash de trente minutes consacrées à des appareils emblématiques.

Un week-end pour découvrir, rencontrer, échanger… et regarder les avions autrement.

Musée Aeroscopia 1 allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie 05 34 39 42 00 http://www.aeroscopia.fr Bienvenue au musée aeroscopia !

Où peut-on mieux qu’à Blagnac, et dans la métropole toulousaine, raconter le début de l’aviation et la fabuleuse aventure aéronautique des femmes et des hommes qui y ont contribué ? Le musée aeroscopia est un lieu de mémoire et de vie qui retrace l’histoire et les missions de l’aviation : aviation commerciale, de tourisme et de loisir, militaire, scientifique et expérimentale. *

Le musée aeroscopia c’est :

Plus de 40 aéronefs à découvrir

Des visites thématiques, des journées évènements

Des ateliers et animations pour les grands et les tout-petits En Tramway :

Ligne T1 – Palais de justice / Aeroconstellation : arrêt Beauzelle-aeroscopia. Un chemin balisé vous guidera jusqu’au musée aeroscopia (10 minutes).

​En voiture :

– Suivre Blagnac Aéroport

– Prendre Sortie N°4 Secteur Aéroportuaire Nord

– Suivre D902 Beauzelle – Seilh

– Prendre Sortie N°902.3 Zac Aéroconstellation

– 1er rond-point : 3ᵉ sortie à gauche

– 1ʳᵉ rue à droite : parking visiteurs du musée aeroscopia, au bout de l’allée André Turcat.

L’intégralité du musée est accessible aux personnes en situation de handicap. Labellisé Tourisme & handicap (quatre labels).

Pour les Journées européennes du patrimoine, aeroscopia vous ouvre gratuitement ses portes les 19 et 20 septembre 2026 et vous invite à découvrir bien plus que ses avions emblématiques.

©musée aeroscopia