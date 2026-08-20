Visite commentée : histoire de la chapelle Saint-Michel d’Arudy, Chapelle Saint-Michel, Arudy

Informations pratiques

Visite commentée : histoire de la chapelle Saint-Michel d’Arudy 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La colline Saint-Michel, un site exceptionnel

Nichée dans un écrin de verdure, la chapelle Saint-Michel occupe une situation remarquable sur la colline éponyme, au-dessus de la grotte et en contrebas du calvaire aux trois croix, qui offre une vue à 360°.

Dans les années 1970, l’artiste peintre local Pierre Martinez y a réalisé une fresque murale en l’honneur de saint Michel. Elle évoque les différentes industries d’Arudy, offre une perspective sur le cœur de la ville et comprend également un autoportrait de l’artiste.

Les bénévoles de l’association Pyrène l’Ossaloise vous proposent une visite commentée de la chapelle et de la grotte. Depuis 2019, ils se mobilisent pour faire connaître l’histoire du site, assurer sa protection et son entretien, et contribuer à le faire vivre.

Chapelle Saint-Michel 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 (0)7 77 34 07 50 Chapelle créée en 1654 suite à une terrible épidémie de peste, ornée début des années 1970 par un peintre local. prévoir chaussures de marche pour emprunter le chemin d’accès.

La colline Saint-Michel, un site exceptionnel

©association Pyrène l’Ossaloise