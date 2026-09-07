Visite commentée : inauguration du clos de l’Oppidum, Siite archéologique du Castellas, Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier, Murviel-lès-Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée : inauguration du clos de l’Oppidum Samedi 19 septembre, 11h00 Siite archéologique du Castellas, Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Inauguration officielle du clos de l’Oppidum, un espace communal aménagé sur le site antique du Castellas. Il présente des variétés anciennes de vignes, d’oliviers et d’arbres fruitiers.

La restauration des murs en pierre sèche, les plantations et la signalétique ont été réalisées par l’association Murviel Patrimoine.

Cette inauguration, organisée en présence de la municipalité, sera l’occasion de découvrir un jardin convivial qui contribue à faire revivre un patrimoine en danger.

Siite archéologique du Castellas, Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier Murviel-lès-Montpellier 34570 Hérault Occitanie 0467477174 https://murviel.fr/decouvrir-murviel/histoire/castellas/ Le site archéologique du Castellas permet la représentation d’un passé antique d’une agglomération gallo-romaine aux portes de Montpellier !

Les vestiges du forum monumental révèlent la vie florissante de la cité de Samnaga, à son apogée au Ier siècle de notre ère. Prévoir un peu de marche depuis le parking situé dans le village.

Le site se trouve en pleine nature.

Inauguration officielle du clos de l’Oppidum, un espace communal qui présente sur le site antique du Castellas des variétés anciennes de vignes, d’oliviers et d’arbres fruitiers. Restauration des en…

©Jean-Marc Touzard, Murviel Patrimoine