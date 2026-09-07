Visite guidée du Forum antique, Siite archéologique du Castellas, Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier, Murviel-lès-Montpellier
samedi 19 septembre 2026 · Siite archéologique du Castellas, Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier · Murviel-lès-Montpellier
Informations pratiques
Visite guidée du Forum antique 19 et 20 septembre Siite archéologique du Castellas, Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visite commentée du forum de la cité des Samnagenses, une importante agglomération de la période augustéenne en Occitanie.
Départ depuis la fontaine romaine.
Siite archéologique du Castellas, Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier Chemin du Castellas, 34570 Murviel-lès-Montpellier Murviel-lès-Montpellier 34570 Hérault Occitanie 0467477174 https://murviel.fr/decouvrir-murviel/histoire/castellas/ Le site archéologique du Castellas permet la représentation d’un passé antique d’une agglomération gallo-romaine aux portes de Montpellier !
Les vestiges du forum monumental révèlent la vie florissante de la cité de Samnaga, à son apogée au Ier siècle de notre ère. Prévoir un peu de marche depuis le parking situé dans le village.
Le site se trouve en pleine nature.
Visite commentée du Forum de la cité des Samnagenses, une agglomération importante pour la période augustéenne en Occitanie. Départ fontaine romaine.
©Jean-Claude Golvin
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