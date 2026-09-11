Visite commentée : inventer le regard sur les Pyrénées au XIXe siècle, Musée Jeanne d’Albret, Orthez

Informations pratiques

Visite commentée : inventer le regard sur les Pyrénées au XIXe siècle 19 et 20 septembre Musée Jeanne d’Albret Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Limité à 10 personnes par séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La montagne pyrénéenne est « découverte » au XIXᵉ siècle. Longtemps considérée comme inhospitalière, elle devient un formidable terrain d’exploration et d’études scientifiques. Émilien Frossard en est l’un des précurseurs. Par ses dessins, ses relevés cartographiques et ses publications, il contribue à renouveler le regard porté sur la montagne.

Aujourd’hui, que reste-t-il de son héritage ?

Cette introduction commentée de 20 minutes vous invite à entrer dans l’univers artistique de cette figure hors du commun, avant de poursuivre la visite à votre rythme.

Musée Jeanne d’Albret 37 Rue Bourg-Vieux, 64300 Orthez, France Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559691403 http://www.museejeannedalbret.com https://www.facebook.com/museejeannedalbret/ Cette maison était sans doute celle d’un riche bourgeois de la ville, Jeanne d’Albret ayant occupé le château vicomtal de Moncade. L’immeuble est constitué de deux bâtiments placés en équerre et formant un angle rentrant dans lequel se niche une tourelle contenant l’escalier a vis. Cette tourelle polygonale est coiffée d’un toit en forme de flèche. Des fenêtres à meneaux éclairent l’escalier. Du côté sud sont établies les dépendances dont une partie est construite en cailloux roulés. Plus loin, un pigeonnier très élevé, à pans de bois, est établi sur quatre piliers ronds. Des dalles de pierre placées en hauteur font obstacle aux rongeurs.

La montagne pyrénéenne est « découverte » au XIXᵉ siècle. Longtemps considérée comme inhospitalière, elle devient un formidable terrain d’exploration et d’études scientifiques. Émilien Frossard en et…

©Musée Jeanne d’Albret