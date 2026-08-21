Visite commentée : journée d’antan, Abbaye Clarté-Dieu, Eaunes

Informations pratiques

Visite commentée : journée d’antan Vendredi 18 septembre, 10h00, 11h00, 14h00 Abbaye Clarté-Dieu Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00

À l’occasion de la Journée d’Antan, profitez d’un programme riche en animations pour toute la famille.

Découvrez des expositions de photographies, de voitures anciennes et d’aquarelles, ainsi que des charrettes avec chevaux de bois et des équipements équestres. Un spectacle mettant en scène des ânes sera également proposé.

Petits et grands pourront profiter d’un manège en carton, de jeux en bois, d’une course en sac, d’un tir à la corde, d’un chamboule-tout, d’un toboggan et d’un rallye découverte.

Des visites guidées de l’abbaye et une projection de film compléteront la journée.

Restauration sur place avec food truck, buvette et crêpes.

Abbaye Clarté-Dieu 785 Avenue de la Mairie, 31600 Eaunes Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie La fondation de l’abbaye cistercienne la Clarté-Dieu de Eaunes remonte au 10 septembre 1150. Dans un premier temps fut construit une habitation et une chapelle en bois. La construction de l’abbaye visible aujourd’hui remonte à la moitié du XIVe siècle. L’apogée de l’abbaye semble s’être située vers le milieu du XVIe siècle. L’année 1790 a vu la fin de l’abbaye, la dispersion des religieux et la liquidation des biens. Le nouveaux propriétaire transforma les lieux en exploitation agricole. En 1932 l’église a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. C’est en 1967 que le cœur et le transept ont été classés. L’église paroissiale a fonctionné jusque dans les années 1960. En 1962 la toiture s’est effondrée et en 1974 elle fut démolie pour raison de sécurité. Parking disponible.

Journée D’Antan : Exposition : – photos, – voitures anciennes, – d’aquarelles. Charrettes avec chevaux de bois, équipements pour chevaux, spectable mettant en scène des Ânes, manège en carton, 12 en …

©Association Renaissance du Patrimoine Eaunois