Visite commentée L’ Eglise de Saint-Michel-Chef-Chef et de son environnement Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef
Visite commentée L’ Eglise de Saint-Michel-Chef-Chef et de son environnement Rue du Chevecier Saint-Michel-Chef-Chef jeudi 20 août 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Visite commentée L’ Eglise de Saint-Michel-Chef-Chef et de son environnement
Rue du Chevecier RDV derrière l’Eglise Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:30:00
fin : 2026-08-20 15:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Venez découvrir l’histoire de l’Eglise de Saint-Michel-Chef-Chef et de son bourg durant la visite commentée effectuée par notre guide local Dider.
L’église de Saint-Michel-Chef-Chef est un lieu riche en symboles et d’une grande beauté architecturale. Elle possède une histoire fascinante que vous allez pouvoir découvrir au fil de la visite …
On remonte un peu le temps …
Cet édifice religieux construit à la fin du 19ème siècle a remplacé l’ancienne église devenue trop vetuste. Inauguré en 1887, il offre aux visiteurs la chance de contempler ses magnifiques vitraux colorés et de découvrir une architecture spéciale qui fait la part belle à de multiples coquillages et crustacés
Vous souhaitez en savoir plus ? RDV pour 1h30 de découverte de l’histoire locale !
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Rue du Chevecier RDV derrière l’Eglise Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr
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English :
Come and discover the history of the Church of Saint-Michel-Chef-Chef and its village during the guided tour given by our local guide Dider.
L’événement Visite commentée L’ Eglise de Saint-Michel-Chef-Chef et de son environnement Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic
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