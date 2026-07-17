Visite commentée : la clinique FSEF, Clinique FSEF, Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Visite commentée : la clinique FSEF Samedi 19 septembre, 10h00 Clinique FSEF Landes

Gratuit. Sur inscription obligatoire. Nombre de places limité à 30 personnes. Présentation de la carte d’identité obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Poussez les portes de l’ancien grand séminaire d’Aire-sur-l’Adour, aujourd’hui clinique médicale et pédagogique FSEF, et laissez-vous porter par l’histoire mouvementée de ce lieu remarquable.

Une présentation retracera l’évolution de ce monument et de ses usages au fil du temps. Elle sera suivie d’une visite de la partie historique du site, ainsi que de ses aménagements contemporains.

Clinique FSEF 2 rue de Prat, 40800 Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine 0677024344 [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 02 43 44 »}] Ancien Grand Séminaire d’Aire, aujourd’hui Clinique FSEF

Poussez les portes de l’ancien grand séminaire d’Aire-sur-l’Adour, actuelle clinique médicale et pédagogique FSEF et laissez-vous porter par son histoire mouvementée.

©Mairie Aire-sur-l’Adour