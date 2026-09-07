Visite commentée : la ferme fortifiée de la Prunarède, La Prunarède, Saint-Maurice-Navacelles

Informations pratiques

Visite commentée : la ferme fortifiée de la Prunarède Samedi 19 septembre, 11h00 La Prunarède Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Isolée au cœur du Larzac méridional, cette ferme fortifiée attire le regard de tous ceux qui se rendent au cirque de Navacelles.

Restaurée il y a plus de dix ans, elle ouvre aujourd’hui ses portes au public pour la première fois. Parcourez ses différents espaces et laissez-vous conter l’histoire de cette ferme caussenarde, connue depuis plus de huit siècles.

Le site témoigne d’un vaste ensemble seigneurial et domanial, caractéristique de l’habitat dispersé du Larzac médiéval.

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

La Prunarède D130 Saint-Maurice-Navacelles Saint-Maurice-Navacelles Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0467888644 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lodevois-larzac.fr »}] Ferme médiévale fortifiée.

Isolée au cœur du Larzac méridional, cette ferme fortifiée interpelle quiconque se rend au Cirque de Navacelles. Restaurée voilà plus de 10 ans, elle est ouverture au public pour la première fois les…

©ccll