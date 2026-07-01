Visite commentée : la Maison Sentex dévoilée, Maison Sentex, Saint-Sever

Informations pratiques

Visite commentée : la Maison Sentex dévoilée 19 et 20 septembre Maison Sentex Landes

Sur réservation. Tarif préférentiel : 2€. 10 places maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez les portes de cette maison unique et laissez-vous surprendre par la richesse de ses collections.

Vous y découvrirez des mosaïques provenant d’une villa aquitano-romaine, un cabinet médical du XIXe siècle ainsi qu’une collection de faïences. Une visite étonnante, entre patrimoine antique, histoire locale et curiosités du quotidien.

Maison Sentex 9 place de Verdun, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 34 64 http://www.landes-chalosse.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 58 76 34 64 »}] Maison familiale du Docteur Sentex. Mosaïques de l’époque gallo-romaine recouvrant entièrement le sol du rez-de-chaussée et collection de faïences du XVIIIe siècle.

Poussez les portes de cette maison unique : des mosaïques provenant d’une villa aquitano-romaine, un cabinet médical du XIXème siècle et une collection de faïences, vous en sortirez abasourdis !

©Saint-Sever